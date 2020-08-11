شاهد: فديو جديد يوثق كامل مراحل انفجار مرفأ بيروت

انتشرت لقطات جديدة للإنفجار الهائل الذي طمس مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وهذا المقطع الجديد يحتوي على مشاهد الانفجار بالكامل، كون الشخص الذي صوره كان بعيدا كفاية لكي لا يتأثر بالصدمة التي تلت الانفجار.