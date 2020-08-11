شاهد: محاولات لإنقاذ سواحل موريشيوس بعد تسرب شحنة من النفط

تسرب مايقدر بطن من النفط من شحنة سفينة يابانية كانت تحمل أربعة أطنان إلى البحر قرب جزيرة موريشيوس، بعدما حدث تصدع في السفينة.

ويسعى العمال لمنع تسرب المزيد من النفط ولكن مع الرياح القوية والأمواج العاتية وردت تقارير عن حدوث تصدعات جديدة في هيكل السفينة.

كما يحاول الآلاف من الطلاب والناشطين المدافعين عن البيئة في موريشيوس منذ يوم الأحد استخراج الزيوت الضحلة بمعدات بسيطة من أجل الحد من الأضرار التي لحقت بسواحل الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.