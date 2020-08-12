شاهد صفوف طويلة من المشترين في متاجر نيوزيلندا خوفا من الإغلاق بعد ظهور إصابات كورونا جديدة

توجه النيوزيلنديون بكثافة إلى المحال التجارية بعد إعلان البلاد تسجيل أول إصابة محلية بفيروس كورونا بعد أكثر من 102 يوما بدون إصابات.
وأظهرت اللقطات الصفوف الطويلة للمشترين في المحلات التجارية بهدف شراء الاحتياجات الأساسية عقب قرار السلطات إغلاق أوكلاند لمدة ثلاثة أيام على الأقل اعتبارًا من يوم الأربعاء وإعادة فرض تدابير التباعد الاجتماعي في مختلف أنحاء نيوزيلندا.
وقالت جاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء في خطاب متلفز، إنه تم اكتشاف أربع إصابات في أسرة واحدة في أوكلاند من مصدر غير معروف.
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