شاهد: العاصمة البلجيكية تفرض وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة

أعلنت السلطات الإقليمية أن ارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة إلزامي في بروكسل اعتباراً من 12 آب/أغسطس لمنع تفشي فيروس كورونا حيث تشهد بلجيكا ارتفاعاً كبيراً في الإصابات منذ أن بدأت بتخفيف العديد من إجراءات الاحتواء. وكانت الكمامات مطلوبة في معظم الأماكن العامة المغلقة منذ 11 تموز/ يوليو للذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً وأكثر. والآن أصبح ارتداؤها إلزامياً ومفروضاً على أي شخص يبلغ من العمر 12 عاماً أو أكثر في الأماكن العامة والخاصة . ولا ينطبق هذا الإجراء على منطقتين في بلجيكا هما فلاندرز الناطقة بالهولندية، ووالونيا الناطقة بالفرنسية. ومع ذلك، كانت هناك بعض الاستثناءات من هذا القرار في بروكسل، مثل ممارسة الرياضة أو الأشخاص من ذوي الاحتياجات المحددة.