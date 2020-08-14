بالفيديو: استمرار المظاهرات في بيلاروس لليوم الخامس

عاد المتظاهرون للاحتجاج في شوارع العاصمة مينسك، يوم الخميس، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد نتيجة الانتخابات التي فاز فيها ألكسندر لوكاشنكو لولاية سادسة. وتظهر مقاطع فيديو صوّرت في العاصمة مينسك مجموعة من النساء ترفع زهوراً، في حركة رمزية واحتجاجية. ويطالب المتظاهرون منذ يوم الأحد، بإعادة فرز الأصوات، حيث فاز لوكاشينكو بنسبة 80% من الأصوات .