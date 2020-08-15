شاهد: ابتكار في المكسيك يتيح للأقارب لقاء المواليد الجدد رغم كورونا

في مدينة مونتيري شمال المكسيك لم يعد التباعد الاجتماعي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا عائقاً أمام العائلات للتعرف على أحدث أعضائها، حيث ابتكر رجال أعمال تضرروا من الأزمة حلاً طريفاً لإنقاذ أعمالهم من جهة وإدخال البهجة على قلوب العائلات التي تستقبل مواليد جدد من جهة أخرى.
حول رجال الأعمال هؤلاء شاحنات إلى غرف عرض تقف أمام منزل الطفل حديث الولادة، تمكن من تقديمه لباقي العائلة والأقارب من داخل المقصورة لمنع العدوى. ويقول أصحاب الشركة إن الفكرة تلقى رواجاً وقد تلقوا حجوزات حتى تشرين الأول/أكتوبر، وتبلغ أجرة المقصورة 40 دولاراً في الساعة.
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