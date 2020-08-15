شاهد: سلطات بيلاروس تطلق سراح 1000 متظاهر معارض

أطلقت سلطات بيلاروس اليوم الجمعة سراح حوالي ألف متظاهر من المعارضين لنتائج الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بولاية رئاسية سادسة.

وتأتي الخطوة في ظل محاولات مينسك احتواء الغضب الشعبي والدولي إزاء نتائج الانتخابات وخاصة في ظل استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات بحق نظام لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ عام 1994.

وقال أحد المتظاهرين المُحررين إنه تعرض للضرب المبرح على يد أفراد الشرطة أثناء فترة احتجازه.