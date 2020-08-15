شاهد: احتفالات عيد انتقال العذراء في تينوس اليونانية في ظل كوفيد-19

بدأ الحجاج الأرثوذكس اليونانيون بالوصول إلى جزيرة تينوس في بحر إيجة لإحياء مناسبة انتقال السيدة العذراء في 15 آب/أغسطس.
عادة ما يكون الاحتفال السنوي بعيد انتقال السيدة العذراء في تينوس حدثًا كبيراً يجذب آلاف الحجاج لكنيسة باناجيا أوف تينوس الشهيرة في الجزيرة - والتي تضم أيقونة يُعتقد أنها تؤدي المعجزات- ويتخلله موكب كبير للبحرية اليونانية وحرس الشرف.
هذا العام، أدى تفشي فيروس كورونا إلى تعليق العديد من الممارسات المعتادة، وأصبحت الأقنعة إلزامية داخل الكنيسة، وكذلك التباعد الاجتماعي، ولن يقام الموكب لتجنب الحشود الهائلة وسيؤدى القداس داخل الكنيسة فقط.
No Comment المزيد من
شاهد: ابتكار في المكسيك يتيح للأقارب لقاء المواليد الجدد رغم كورونا
شاهد: سلطات بيلاروس تطلق سراح 1000 متظاهر معارض
شاهد: أقدم قرية نموذجية مصغرة في العالم تعيد فتح أبوابها في بريطانيا
شاهد: كوريا الشمالية تكثف جهودها لمكافحة كورونا
شاهد: مئات الدلافين تسبح قبالة الشواطئ الكاليفورنية
بالفيديو: استمرار المظاهرات في بيلاروس لليوم الخامس
شاهد: العاصمة البلجيكية تفرض وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة
شاهد: ماعز يغامر على لوح التجذيف في ولاية آيداهو الأميركية
فيديو: مسيرة في بيروت بعد أسبوع على انفجار المرفأ الدامي
شاهد صفوف طويلة من المشترين في متاجر نيوزيلندا خوفا من الإغلاق بعد ظهور إصابات كورونا جديدة
شاهد: غواصون متطوعون ينتشلون المخلفات المتراكمة في مياه ستوكهولم
شاهد: تواصل الاحتجاجات في بيروت رغم استقالة الحكومة
شاهد: طائرة مسيرة ترصد الدمار الواسع في بيروت بعد انفجار المرفأ
شاهد: شرطة بيلاروسيا تقمع احتجاجات للمعارضة بعد فوز لوكاشينكو بولاية سادسة
شاهد: فيديو جديد يوثق كامل مراحل انفجار مرفأ بيروت
شاهد: محاولات لإنقاذ سواحل موريشيوس بعد تسرب شحنة من النفط
شاهد: أعمدة دخان بطول 5 كيلومترات بعد ثوران بركان سينابونغ في إندونيسيا
شاهد: ثمانية قتلى خلال فيضانات غيّرت معالم جزيرة إيفيا اليونانية
شاهد.. باريس تفرض الكمامة في نحو 100 حي من أحيائها
شاهد: شجار على شاطئ بلجيكي بسبب عدم احترام قواعد التباعد الاجتماعي