شاهد: احتفالات عيد انتقال العذراء في تينوس اليونانية في ظل كوفيد-19

بدأ الحجاج الأرثوذكس اليونانيون بالوصول إلى جزيرة تينوس في بحر إيجة لإحياء مناسبة انتقال السيدة العذراء في 15 آب/أغسطس.

عادة ما يكون الاحتفال السنوي بعيد انتقال السيدة العذراء في تينوس حدثًا كبيراً يجذب آلاف الحجاج لكنيسة باناجيا أوف تينوس الشهيرة في الجزيرة - والتي تضم أيقونة يُعتقد أنها تؤدي المعجزات- ويتخلله موكب كبير للبحرية اليونانية وحرس الشرف.

هذا العام، أدى تفشي فيروس كورونا إلى تعليق العديد من الممارسات المعتادة، وأصبحت الأقنعة إلزامية داخل الكنيسة، وكذلك التباعد الاجتماعي، ولن يقام الموكب لتجنب الحشود الهائلة وسيؤدى القداس داخل الكنيسة فقط.