شاهد: صيحات الاستهجان من جماهير برشلونة للاعبين بعد الهزيمة الساحقة أمام بايرن ميونخ

تابع جمهور فريق برشلونة في العاصمة البرتغالية لشبونة مباراة فريقهم مع بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمزيج من المرارة والغضب، وعبروا عن شعورهم بالعار ورغبتهم بتغيير مدرب الفريق.
وسجل بايرن ميونيخ ثماني أهداف على حساب هدفين لبرشلونة بهزيمة قياسية، وكانت المرة الأولى التي يتلقي فيها برشلونة ثمانية أهداف في مباراة منذ عام 1946.
وانتظر مشجعون لاعبي برشلونة عند مكان إقامتهم، وأطلقوا تجاههم صيحات استهجان وهتافات قاسية عند وصولهم.
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