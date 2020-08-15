شاهد: آلاف يشيعون رالف ملاحي أحد رجال الإطفاء الذين قضوا بانفجار بيروت

شيع أصدقاء وعائلة رالف ملاحي، رجل الإطفاء البالغ من العمر 23 عامًا وكان من بين 10 رجال إطفاء قتلوا في انفجار مرفأ بيروت، فقيدهم إلى مثواه الأخير.

وانطلقت الجنازة من قاعدة رجال الإطفاء، وخرج الآلاف فيها، وأطلقت النيران في الهواء تكريماً.

ملاحي هو سابع رجل إطفاء يتم إخراجه من تحت الأنقاض في الميناء، وما يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

وحمّلت والدة ملاحي الحكومة مسؤولية مقتل ابنها.