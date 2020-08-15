شاهد: آلاف البيلاروسيين يودعون متظاهراً قضى خلال الاحتجاجات في مينسك

تجمع الآلاف في ساحة بوشكينسكايا في مينسك السبت لإلقاء نظرة الوداع على متظاهر سقط خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.

ووضع البيلاروسيون زهوراً في المكان الذي سقط فيه ألكسندر تارايكوفسكي -34 عاماً- قتيلاً، أثناء مشاركته بمظاهرة الاثنين ضد الولاية السادسة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وتقول رواية الشرطة، التي تثير غضباً في بيلاروسيا، إن تارايكوفسكي قضى جراء انفجار قنبلة في يده، كان ينوي رميها باتجاه الشرطة، في حين يعتقد كثيرون أنه أصيب برصاص قوات الأمن.