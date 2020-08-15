شاهد: دير سوميلا التركي يعيد فتح أبوابه لإقامة قداس انتقال العذراء

فتح دير سوميلا القديم، الواقع في محافظة طرابزون التركية المطلة على البحر الأسود، أبوابه السبت لإقامة القداس السنوي بمناسبة انتقال مريم العذراء.

بسبب القيود التي فرضها وباء كوفيد 19، حضر القداس هذا العام حوالي 50 شخصًا فقط، بينهم ضيوف من خارج تركيا.

وأغلق الدير لمدة 88 عاماً، قبل أن يعاد افتتاحه عام 2010.

لكن بسبب مخاطر الانهيارات الصخرية في الدير المنحوت في الجبال منذ أكثر من 1600 عام، تم إغلاقه أمام الزيارات في 2015، ليفتتح مجدداً في 2019.