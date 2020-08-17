شاهد: اللبنانيون يودعون 3 رجال إطفاء قضوا خلال انفجار مرفأ بيروت إلى مثواهم الأخير

قام اللبنانيون بتشييع جنازة ثلاثة من رجال الإطفاء اللبنانيين الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت في وقت سابق من هذا الشهر. وتجمع أصدقاء وأفراد أسر وزملاء الضحايا خارج فوج إطفاء بيروت لتوديع القتلى الثلاثة، وهم شربل حتي ونجيب حتي وشربل كرم، أمام مركز الفوج في حي الكرنتينا شمال بيروت. وقُتل رجال الإطفاء الثلاثة أثناء محاولتهم إخماد حريق اندلع قبل انفجار الميناء.
على الرغم من أن سبب الحريق الذي أشعل ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت لا يزال غير واضح، فإن الكثيرين يلقون باللوم في وقوع هذا الانفجار على سوء إدارة وفساد الحكومة والنخبة الحاكمة الأوسع.
ظهرت وثائق تظهر أن القيادة العليا في البلاد، بما في ذلك الرئيس اللبناني ميشال عون ومسؤولون أمنيون، كانوا على علم بالمواد الكيميائية التي تمّ تخزينها هناك لسنوات. وأسفر الانفجار عن مقتل 180 شخصًا وإصابة أكثر من 6000. ولا يزال ما لا يقل عن 30 شخصا في عداد المفقودين.
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