بدأت تظاهرات الإثنين أمام عدة مصانع وأمام مقر تلفزيون بيلاروسيا العام في مينسك بدعوة من المعارضة التي أعلنت إضراباً عاماً احتجاجاً على إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشنكو رئيساً للجمهورية. في الأثناء، أعلنت مرشحة المعارضة للانتخابات الرئاسية سفيتلانا تيخانوفسكايا الاثنين أنها مستعدة لقيادة البلاد، قائلة عبر فيديو من ليتوانيا حيث لجأت، "أنا مستعدة لتولي مسؤولياتي والعمل كزعيمة وطنية".
وفي مينسك، رفع متظاهرون أعلام المعارضة البيضاء والحمراء، بينما تجمع العدد الأكبر منهم أمام مصنع آليات ثقيلة وصله لوكاشنكو الإثنين عبر مروحية. وتوقف آلاف العمال عن العمل أيضاً في مصنع للجرارات الزراعية في مينسك كما أكد عمال من هذه المنشأة لوكالة فرانس برس.
وردد المتظاهرون أمام مصنع الآليات الثقيلة عبارات "ارحل" و"لن ننسى، لن نسامح".
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