شاهد: لقطات جوية تظهر فداحة الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت

أظهر مقطع جديد صورته أسوشيتد برس بطائرة مسيرة الدمار الذي سببه انفجار يوم 4 أغسطس/ آب في مرفأ بيروت والمباني المجاورة والذي راح ضحيته 180 شخصاً وأصاب الآلاف وكبد العاصمة اللبنانية خسائر بمليارات الدولارات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستافان دوجاريك الاثنين إن أكثر من 70 ألف عامل فقدوا وظائفهم بسبب الانفجارات، وحوالي أربعين ألف مبنى دمر، فضلاً عن ثلاثة آلاف مبنى سكني أصيب بأضرار بالغة.