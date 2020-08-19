شاهد: لقطات جوية تظهر فداحة الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت

أظهر مقطع جديد صورته أسوشيتد برس بطائرة مسيرة الدمار الذي سببه انفجار يوم 4 أغسطس/ آب في مرفأ بيروت والمباني المجاورة والذي راح ضحيته 180 شخصاً وأصاب الآلاف وكبد العاصمة اللبنانية خسائر بمليارات الدولارات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستافان دوجاريك الاثنين إن أكثر من 70 ألف عامل فقدوا وظائفهم بسبب الانفجارات، وحوالي أربعين ألف مبنى دمر، فضلاً عن ثلاثة آلاف مبنى سكني أصيب بأضرار بالغة.
No Comment المزيد من
شاهد: إحتجاجات أمام مسرح كوبالوفسكي في مينسك
شاهد: النيران تلتهم مساحات شاسعة من غابات الأمازون في البرازيل
شاهد: سباق مع الزمن لإنقاذ سواحل جزيرة موريشيوس من التلوث
شاهد: إحياء الذكرى الثالثة لاعتداء برشلونة 2017 وتكريمٌ لأرواح الضحايا
شاهد: اليابانيون يودعون أرواح أسلافهم في اليوم الأخير من مهرجان "البون" البوذي
شاهد: اللبنانيون يودعون 3 رجال إطفاء قضوا خلال انفجار مرفأ بيروت إلى مثواهم الأخير
شاهد: استمرار المظاهرات في بيلاروسيا احتجاجاً على إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشنكو رئيسا
شاهد: فنان من هونغ كونغ يصنع أقنعة للوجه ترقى لقطع فنية
شاهد: مظاهرة جديدة وسط بانكوك للمطالبة بانتخابات ودستور جديدين
شاهد: عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة للمطالبة بانتخابات جديدة في بيلاروس
شاهد: تسرّب النفط مجدداً من سفينة جانحة قبالة سواحل موريشيوس
شاهد: استمرار محاولات إخماد الحرائق المستعرة في غابات كاليفورنيا
شاهد: دير سوميلا التركي يعيد فتح أبوابه لإقامة قداس انتقال العذراء
شاهد: آلاف يشيعون رالف ملاحي أحد رجال الإطفاء الذين قضوا بانفجار بيروت
شاهد: آلاف البيلاروسيين يودعون متظاهراً قضى خلال الاحتجاجات في مينسك
شاهد: صيحات الاستهجان من جماهير برشلونة للاعبين بعد الهزيمة الساحقة أمام بايرن ميونخ
شاهد: ابتكار في المكسيك يتيح للأقارب لقاء المواليد الجدد رغم كورونا
شاهد: احتفالات عيد انتقال العذراء في تينوس اليونانية في ظل كوفيد-19
شاهد: سلطات بيلاروس تطلق سراح 1000 متظاهر معارض
شاهد: أقدم قرية نموذجية مصغرة في العالم تعيد فتح أبوابها في بريطانيا