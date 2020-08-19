شاهد: براعة الكلاب في ركوب الأمواج قبالة شواطئ "ديل مار" بكاليفورنيا

انطلقت فعاليات مسابقة ركوب الأمواج الخاصة بالكلاب على شاطئ "ديل مار" في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد هذه النسخة الـ 15 من المسابقة والتي تمّ تأجيلها بسبب جائحة كورونا.
وتساهل منظمو التظاهرة هذه السنة مع المشتركين في المسابقة حيث يمكنهم المشاركة بشكل افتراضي من خلال إرسال مقاطع فيديو لكلابهم، وهي تركب الأمواج دون شرط الحضور إلى شاطئ "ديل مار".
ويتم تقسيم الكلاب المشاركة إلى أربع فئات بناءً على الوزن وطول مدة الركوب وحجم الموجة والمناورات التي قد تقوم بها الكلاب مثل المشي على اللوح والانعطاف على الموجة والنباح. وتذهب عائدات هذه التظاهرة إلى مركز هيلين وودوارد، وهو مركز خاص برعاية الحيوانات.
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