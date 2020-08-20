أخضع المواطنون اليونانيون والسياح العائدون من إجازاتهم على الجزر اليونانية إلى اختبارات كوفيد-19، عند وصولهم إلى ميناء بيروس. وقد فرضت الحكومة اليونانية الاختبار التطوعي في الميناء، في محاولة للسيطرة على تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد. وقال سياح إيطاليون عادوا من الجزر إنهم يريدون إجراء الاختبار حتى يتأكدوا من أنهم بصحة جيدة، وحتى لا ينقلوا العدوى إلى بلدهم إيطاليا. وقالت المواطنة اليونانية ماريا سكوبيلتو التي زارت ميكونوس، إنها أجرت الاختبار حتى تحمي والدتها البالغة من العمر 81 عاما، في وقت ستسافران فيه معا خلال الأيام المقبلة. وقد أعلنت السلطات اليونانية عن 217 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى نحو 7700 حالة مؤكدة، و235 حالة وفاة منذ ظهور الوباء.
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