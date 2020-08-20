شاهد: النساء يحملن الزهور وسط مينسك احتجاجا على قمع لوكاشينكو للمظاهرات

مرة أخرى نزل المتظاهرون إلى شوارع العاصمة البيلاروسية مينسك ومدن أخرى، مواصلين الضغط على زعيم بلادهم ألكسندر لوكاشينكو من أجل التنحي، بعد تمديد حكمه المستمر منذ 26 سنة من خلال تصويت في 9 من الشهر الحالي، اعتبرته المعارضة مزورا. وقد اصطفت النساء في العاصمة تحملن الزهور احتجاجا على القمع العنيف للمظاهرات. وقد رفض لوكاشينكو البالغ من العمر 65 سنة مطالب المحتجين ونعتهم بانهم دمى للغرب، كما هدد زعماء المعارضة بتوجيه التهم الجنائية ضدهم، وأفادت شخصية معارضة بأنها تلقت تهديدات بالاعتقال. ورفض لوكاشينكو كذلك انتقادات الاتحاد الأوروبي، الذي لم يعترف بالنتائج الرسمية للانتخابات، وأعرب عن تضامنه مع المحتجين، وقال الاتحاد إنه بصدد إعداد عقوبات ضد مسؤولين في بيلاروسيا، يقفون وراء عمل الشرطة الوحشي بعد الانتخابات.
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