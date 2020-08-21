شاهد.. أكبر سبيكة ذهب في العالم وزنها 250 كغ وسعرها 17 مليون دولار

عُرضت أكبر سبيكة ذهب في العالم، البالغ وزنها 250 كيلوغراما، في منجم "توي غولد" السابق في مدينة إيزو باليابان.
وفي السنوات الماضية ارتفع سعر الذهب بسبب حالة عدم اليقين بالتقلبات الاقتصادية، وهو ما حصل مع تفشي فيروس كورونا.
وقال أحد المسؤولين عن المعرض إن سعر هذه السبيكة كان يبلغ 3.7 مليون دولار ووصل إلى 17 مليون دولار حاليا.
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