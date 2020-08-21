شاهد: انطلاق مهرجان "مأدبة الزبادي" في لاهاسا عاصمة التيبت

بدأت في لاهاسا عاصمة منطقة التيبت التي تتمتع بالحكم الذاتي جنوب غرب الصين، مراسم "إشعاع بوذا" التقليدي، التي تؤشر على انطلاق مهرجان "شوتون" . وعلى سفوح التلال القريبة من دير "دريبونغ" تم عرض صورة عملاقة لبوذا. وتشمل فقرات المهرجان عرضا للأوبرا وركوب الخيل ومسابقة للتصوير الفوتوغرافي. وبسبب إجراءات الوقاية من وباء كوفيد-19، فإن الأنشطة ستقام في أماكن مختلفة بما في ذلك القصر الصيفي لدلاي لاما، "نوربولينكا". وسوف يستمر المهرجان حتى 25 من الشهر الحالي. ويعد مهرجان "شوتون" والذي يعني حرفيا "مهرجان مأدبة الزبادي" واحدا من أهم المهرجانات بالنسبة لأهالي التيبت، ويعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر، عندما بدأ كاحتفال ديني لأهالي المنطقة، لتقديم الزبادي إلى الرهبان، خلال خلواتهم التأملية.