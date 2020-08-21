شاهد: أسبوع من الكوارث من الصين إلى موريشيوس

في نهاية كل أسبوع يقوم فريق تحرير يورونيوز بإختيار أكثر اللقطات التي لاقت إهتمامكم وشغلت الرأي العام حول العالم في فقرة بدون تعليق. الأسبوع المنصرم كان حافلا بالأحداث وها هي أهمها.

جزيرة موريشيوس: سباق مع الزمن لإنقاذ سواحل من التلوث

يساعد المتطوعون المحليون والأجانب والمنظمات الدولية السلطات في جزيرة موريشيوس للتعامل مع التسرب النفطي الخطير الذي تسببت فيه ناقلة نفط يابانية إرتطمت بشعاب مرجانية قبالة سواحل موريشيوس في 25 تموز -يوليو الماضي وتسرب منها أكثر من 1000 طن من الوقود، وانشطرت إلى نصفين يوم السبت الماضي، مهددة بحدوث كارثة بيئية بحرية حول هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وتعرض هذه الحادثة الشعاب المرجانية والأسماك والحياة البحرية الأخرى للخطر كما وصفها بعض العلماء بأنها أسوأ كارثة عرفتها موريشيوس.

الصين: مدينة يان تشهد أسوأ فيضان منذ 100 عام

أسوأ فيضان منذ نحو مئة عام يضرب مدينة يان الصينية، ما استنفر السلطات المحلية للتعامل مع المياه التي اجتاحت أجزاء من المدينة. وقد تسببت الأمطار الغزيرة بارتفاع منسوب مياه نهر كينغي وروافده، وبدأت السلطات بعمليات إجلاء نحو 17 ألف مقيم، في قرى محاذية للنهر، بعد أن جرف الفيضان بيوتا وسيارات.

الولايات المتحدة: الحرائق ترغم آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم في شمال كاليفورنيا

اضطر آلاف الأشخاص إلى الفرار من منازلهم في شمال كاليفورنيا حيث اشتعلت مئات الحرائق المستعرة فيما يواصل رجال الإطفاء محاولة السيطرة عليها. وفي مدينة فاكافيل، التي تقع بين سان فرانسيسكو وساكرامنتو، عاصمة الولاية، اضطر مئات السكان للفرار في منتصف الليل فيما التهمت ألسنة اللهب التي أشعلتها الرياح العاتية عشرات المنازل.