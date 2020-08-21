أرغمت سلسلة من الحرائق الضخمة التي اندلعت في شمال ووسط كاليفورنيا السلطات على القيام بعمليات اخلاء جديدة بعد أن اتسعت رقعتها بسرعة الخميس ما ساهم في تلوث كبير وتراجع نوعية الهواء. وتركزت الحرائق التي سببها البرق الذي ضرب المنطقة بقوة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في شمال وشرق وجنوب سان فرانسيسكو وتؤججها درجات حرارة مرتفعة جدا تسيطر على الولاية مع معدلات رطوبة منخفضة.

وتم توسيع أوامر الإخلاء لتشمل عدة مناطق ليلا في حين التهمت ألسنة النار المنازل وقطعت الطرقات. وأعلنت السلطات أن الحرائق أتت على 142 ألف هكتار في المناطق الوسطى والشمالية للولاية بما فيها منطقتي سونوما ونابا لانتاج النبيذ واللتين لا تزالان تحاولان النهوض من حرائق فتاكة في السنوات الماضية.