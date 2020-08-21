أرغمت سلسلة من الحرائق الضخمة التي اندلعت في شمال ووسط كاليفورنيا السلطات على القيام بعمليات اخلاء جديدة بعد أن اتسعت رقعتها بسرعة الخميس ما ساهم في تلوث كبير وتراجع نوعية الهواء. وتركزت الحرائق التي سببها البرق الذي ضرب المنطقة بقوة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في شمال وشرق وجنوب سان فرانسيسكو وتؤججها درجات حرارة مرتفعة جدا تسيطر على الولاية مع معدلات رطوبة منخفضة.
وتم توسيع أوامر الإخلاء لتشمل عدة مناطق ليلا في حين التهمت ألسنة النار المنازل وقطعت الطرقات. وأعلنت السلطات أن الحرائق أتت على 142 ألف هكتار في المناطق الوسطى والشمالية للولاية بما فيها منطقتي سونوما ونابا لانتاج النبيذ واللتين لا تزالان تحاولان النهوض من حرائق فتاكة في السنوات الماضية.
No Comment المزيد من
شاهد: أسبوع من الكوارث من الصين إلى موريشيوس
شاهد: أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات عارمة في مدينة دوالا بالكاميرون
شاهد.. أكبر سبيكة ذهب في العالم وزنها 250 كغ وسعرها 17 مليون دولار
شاهد: آلاف الأشخاص يغادرون منازلهم شمال كاليفورنيا بسبب الحرائق
شاهد: انطلاق مهرجان "مأدبة الزبادي" في لاهاسا عاصمة التيبت
شاهد: يونانيون وسياح عائدون من إجازاتهم في الجزر اليونانية يخضعون لاختبارات كورونا
شاهد: النساء يحملن الزهور وسط مينسك احتجاجا على قمع لوكاشينكو للمظاهرات
شاهد: إطلاق عدد من السلاحف البحرية على ساحل غواتيمالا بعد موسم التعشيش
شاهد: أطباق فيتنامية بحجم عقلة الأصبع وسعر الواحد 80 دولارا
شاهد: انحراف قطار عن مساره شمال إيطاليا
شاهد: منظمات فرنسية غير حكومية تكرم ستة من أعضائها قتلوا في النيجر
شاهد: براعة الكلاب في ركوب الأمواج قبالة شواطئ "ديل مار" بكاليفورنيا
شاهد: باريس سان جرمان أول المتأهلين لنهائي كأس رابطة أبطال أوروبا
شاهد: فرق الاطفاء تعمل على مدار الساعة لاحتواء حرائق الغابات في كاليفورنيا
شاهد.. مدينة صينية تشهد أسوأ فيضان منذ 100 عام
شاهد: لقطات جوية تظهر فداحة الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت
شاهد: إحتجاجات أمام مسرح كوبالوفسكي في مينسك
شاهد: النيران تلتهم مساحات شاسعة من غابات الأمازون في البرازيل
شاهد: سباق مع الزمن لإنقاذ سواحل جزيرة موريشيوس من التلوث
شاهد: إحياء الذكرى الثالثة لاعتداء برشلونة 2017 وتكريمٌ لأرواح الضحايا