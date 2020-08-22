شاهد: المتقاعدون في أورلاندو يحتفلون بترشيح الحزب الديمقراطي جو بايدن للانتخابات الرئاسية الأمريكية

خرج أنصار المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن من المتقاعدين الجمعة في مختلف مناطق فلوريدا بعد قبول بايدن كمرشح لحزب الديمقراطي وعضوة مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس. وسارت أكثر من 300 عربة غولف في استعراض شارك فيه 132 ألف شخص من كبار السن شمال غرب أورلاندو.

وأظهرت لقطات من العرض مجموعة متنوعة من العربات البطيئة الحركة التي تحمل لافتات حملة بايدن.