صعد رواد السينما على متن قوارب عائمة على مياه بحيرة في تل أبيب الخميس لمتابعة أول عرض سينما "إبحار" في إسرائيل. فمع إغلاق دور السينما بسبب القيود المفروضة جراء فيروس كورونا المستجد، أطلقت بلدية تل أبيب مشروع السينما العائمة للسماح للسكان بمشاهدة أفلام في الهواء الطلق مع الحفاظ على مسافة آمنة من بعضهم البعض.
وقالت بلدية تل أبيب إن السينما العائمة توفر أماكن جلوس على متن 70 زورقا بدواسة وتجديف في بحيرة ياركون بارك. وأضافت البلدية إنه سيتم عرض فيلمين كل مساء خلال الأسبوع الأخير من أب/ أغسطس. وكان عرض أمسية الخميس، الذي حضره حوالي 200 شخص بمثابة الحدث التجريبي وشمل الكوميديا العائلية "Paddington 2".
بعد احتواء الفيروس التاجي بنجاح في أيار/مايو الماضي، تكافح إسرائيل لصد موجة ثانية من الإصابات، حيث تم تسجيل ما يقارب 100 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و795 حالة وفاة.
No Comment المزيد من
شاهد.. مقاطع طريفة لكلاب تركب الأمواج ومراحيض عمومية شفافة في الشارع
شاهد: الشرطة الإيطالية تحث السكان على احترام قواعد التباعد الاجتماعي مع ارتفاع إصابات كورونا
شاهد: أسبوع من الكوارث من الصين إلى موريشيوس
شاهد: اتساع رقعة الحرائق في كاليفورنيا يسبب تلوثا كبيرا للهواء
شاهد: أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات عارمة في مدينة دوالا بالكاميرون
شاهد.. أكبر سبيكة ذهب في العالم وزنها 250 كغ وسعرها 17 مليون دولار
شاهد: آلاف الأشخاص يغادرون منازلهم شمال كاليفورنيا بسبب الحرائق
شاهد: انطلاق مهرجان "مأدبة الزبادي" في لاهاسا عاصمة التيبت
شاهد: يونانيون وسياح عائدون من إجازاتهم في الجزر اليونانية يخضعون لاختبارات كورونا
شاهد: النساء يحملن الزهور وسط مينسك احتجاجا على قمع لوكاشينكو للمظاهرات
شاهد: إطلاق عدد من السلاحف البحرية على ساحل غواتيمالا بعد موسم التعشيش
شاهد: أطباق فيتنامية بحجم عقلة الأصبع وسعر الواحد 80 دولارا
شاهد: انحراف قطار عن مساره شمال إيطاليا
شاهد: منظمات فرنسية غير حكومية تكرم ستة من أعضائها قتلوا في النيجر
شاهد: براعة الكلاب في ركوب الأمواج قبالة شواطئ "ديل مار" بكاليفورنيا
شاهد: باريس سان جرمان أول المتأهلين لنهائي كأس رابطة أبطال أوروبا
شاهد: فرق الاطفاء تعمل على مدار الساعة لاحتواء حرائق الغابات في كاليفورنيا
شاهد.. مدينة صينية تشهد أسوأ فيضان منذ 100 عام
شاهد: لقطات جوية تظهر فداحة الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت
شاهد: إحتجاجات أمام مسرح كوبالوفسكي في مينسك