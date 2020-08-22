صعد رواد السينما على متن قوارب عائمة على مياه بحيرة في تل أبيب الخميس لمتابعة أول عرض سينما "إبحار" في إسرائيل. فمع إغلاق دور السينما بسبب القيود المفروضة جراء فيروس كورونا المستجد، أطلقت بلدية تل أبيب مشروع السينما العائمة للسماح للسكان بمشاهدة أفلام في الهواء الطلق مع الحفاظ على مسافة آمنة من بعضهم البعض.

وقالت بلدية تل أبيب إن السينما العائمة توفر أماكن جلوس على متن 70 زورقا بدواسة وتجديف في بحيرة ياركون بارك. وأضافت البلدية إنه سيتم عرض فيلمين كل مساء خلال الأسبوع الأخير من أب/ أغسطس. وكان عرض أمسية الخميس، الذي حضره حوالي 200 شخص بمثابة الحدث التجريبي وشمل الكوميديا ​​العائلية "Paddington 2".

بعد احتواء الفيروس التاجي بنجاح في أيار/مايو الماضي، تكافح إسرائيل لصد موجة ثانية من الإصابات، حيث تم تسجيل ما يقارب 100 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و795 حالة وفاة.