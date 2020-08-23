شاهد: الآلاف يستعدون لإحياء مراسم عاشوراء في كربلاء العراقية

بدأت مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة (جنوب بغداد) إحياء مراسم شهر محرم، التي يتخللها سنوياً تنظيم مواكب ومسيرات حاشدة في يوم عاشوراء. وتثير المراسم التي عادة ما ينضم إليها ملايين الزوار من العالم المخاوف من تفشي وباء كوفيد-19 ويشكل عبئاً إضافياً على نظام الرعاية الصحية في العراق الذي يعاني منذ عقود من نقص في عدد الأطباء والأدوية وأسرّة المستشفيات...