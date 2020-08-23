لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وما يزال 11 آخرين في عداد المفقودين بعد أن عمت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة منطقة غيرسون التركية الواقعة على البحر الأسود. وقال وزير الداخلية سليمان صويلو الأحد "تم تعبئة فرق إدارة الكوارث والطوارئ من المحافظات المجاورة ، وكذلك أنقرة، إلى المنطقة".
وأضاف الوزير "أنقذت فرقنا 153 شخصًا. جهودنا في البحث والإنقاذ جارية حاليًا بشأن 11 مواطنًا مفقودًا". وتم إخلاء العديد من المنازل بسبب مخاطر الفيضانات في المناطق.
كمت تسببت مياه السيول في انجراف المركبات في ديرلي وتدمير المباني.
No Comment المزيد من
شاهد: متظاهرون من اليمين واليسار يشتبكون في ولاية بورتلاند الأمريكية
شاهد: الآلاف يستعدون لإحياء مراسم عاشوراء في كربلاء العراقية
شاهد: المئات يحتفلون في باماكو شاكرين العسكر على الانقلاب
شاهد: المتقاعدون في أورلاندو يحتفلون بترشيح الحزب الديمقراطي جو بايدن للانتخابات الرئاسية الأمريكية
شاهد: عرض كأس دوري أبطال أوروبا في وسط لشبونة عشية النهائي الساخن
شاهد: تل أبيب تخوض تجربة "السينما العائمة في الهواء الطلق" للتخفيف من قيود الإغلاق
شاهد.. مقاطع طريفة لكلاب تركب الأمواج ومراحيض عمومية شفافة في الشارع
شاهد: الشرطة الإيطالية تحث السكان على احترام قواعد التباعد الاجتماعي مع ارتفاع إصابات كورونا
شاهد: أسبوع من الكوارث من الصين إلى موريشيوس
شاهد: اتساع رقعة الحرائق في كاليفورنيا يسبب تلوثا كبيرا للهواء
شاهد: أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات عارمة في مدينة دوالا بالكاميرون
شاهد.. أكبر سبيكة ذهب في العالم وزنها 250 كغ وسعرها 17 مليون دولار
شاهد: آلاف الأشخاص يغادرون منازلهم شمال كاليفورنيا بسبب الحرائق
شاهد: انطلاق مهرجان "مأدبة الزبادي" في لاهاسا عاصمة التيبت
شاهد: يونانيون وسياح عائدون من إجازاتهم في الجزر اليونانية يخضعون لاختبارات كورونا
شاهد: النساء يحملن الزهور وسط مينسك احتجاجا على قمع لوكاشينكو للمظاهرات
شاهد: إطلاق عدد من السلاحف البحرية على ساحل غواتيمالا بعد موسم التعشيش
شاهد: أطباق فيتنامية بحجم عقلة الأصبع وسعر الواحد 80 دولارا
شاهد: انحراف قطار عن مساره شمال إيطاليا
شاهد: منظمات فرنسية غير حكومية تكرم ستة من أعضائها قتلوا في النيجر