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فيضانات عارمة تجتاح منطقة غيرسونفي تركيا

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وما يزال 11 آخرين في عداد المفقودين بعد أن عمت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة منطقة غيرسون التركية الواقعة على البحر الأسود. وقال وزير الداخلية سليمان صويلو الأحد "تم تعبئة فرق إدارة الكوارث والطوارئ من المحافظات المجاورة ، وكذلك أنقرة، إلى المنطقة".

وأضاف الوزير "أنقذت فرقنا 153 شخصًا. جهودنا في البحث والإنقاذ جارية حاليًا بشأن 11 مواطنًا مفقودًا". وتم إخلاء العديد من المنازل بسبب مخاطر الفيضانات في المناطق.

كمت تسببت مياه السيول في انجراف المركبات في ديرلي وتدمير المباني.

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