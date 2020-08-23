تجمهر المئات في شوارع باماكو العاصمة المالية احتفالاً بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، فيما تمر البلاد في مرحلة من التوترات السياسية. ويقول العسكريون الذين خاضوا الانقلاب إنهم سيسلّمون السلطة في البلد الواقع غرب إفريقيا إلى مدنيين. وجالت في الشارع آليات تابعة للجيش والتف حولها مواطنون رفعوا الأعلام. يأتي ذلك وسط تحذيرات دولية من أن ما حصل في مالي أدى إلى إسقاط الرئيس المنتخب ديمقراطياً...