شاهد: بركان سينابونغ الإندونيسي يثور ويقذف رماداً ساخناً على علوّ 1000 متر

ثار بركان جبل سينابونغ في غرب إندونيسيا ، قاذفاً إلى السماء سحباً من الدخان والرماد (وصلت إلى ارتفاع ألف متر تقريباً) بحسب ما قاله المركز الإندونيسي لمراقبة النشاط البركاني. ونصحت السلطات المواطنين بالبقاء على بعد 5 كيلومترات من فوهة البركان وحذرتهم من احتمال قذف البركان حمماً كذلك. ورغم أن حركة الطائرات لم تتأثر غير أن نحو 30 ألف شخص أجبروا على مشاهدة المنطقة التي غطّاها الرماد. ويعتبر سينابونغ واحداً من عشرات (تقريباً 120) البراكين النشطة في إندونيسيا...
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