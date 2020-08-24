قام الرئيس البيلاروسي الأحد باستعراض دراماتيكي ضد الاحتجاجات الحاشدة المطالبة باستقالته، حيث ظهر حاملاً سلاحا من نوع كلاشنيكوف ويرتدي سترة واقية من الرصاص أثناء هبوطه من مروحية في مقر إقامته بينما كان المتظاهرون يحتشدون في محيط الموقع.

وتستمر الإحتجاجات في بيلاروسيا منذ 15 يوما بمشاركة حوالي 200 ألف شخص ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في ساحة وسط مينسك. وأظهر مقطع فيديو للتلفزيون والراديو الحكومية طائرة هليكوبتر حكومية تهبط على الأرض وينزل لوكاشينكو وهو يحمل ما يبدو أنه بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف.

بدأت الاحتجاجات في 9 أغسطس -آب في ختام الانتخابات الرئاسية التي يقول المسؤولون إنها أعطت لوكاشينكو، البالغ من العمر 65 عامًا، ولاية سادسة بنسبة 80 بالمئة، فيما يدعي المعارضون أن النتائج كانت مزورة.