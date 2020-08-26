شاهد: زوبعة قوية تضرب شاطئا إيطاليا وتدفع رواده للهروب

أظهرت لقطات فيديو، رياحا شديدة تتحول إلى زوبعة على شاطئ بيسكولوز الرملي في منطقة بوليا الواقعة في جنوب شرق إيطاليا.

وقالت وسائل إعلامية إيطالية إن الزوبعة المفاجئة التي ضربت المكان تسببت في إصابة عدد من رواد الشاطئ بجروح طفيفة.