شاهد: مظاهرات وغضب الشارع الأمريكي في مدينة كينوشا

قُتل شخصان بالرصاص وأصيب آخر خلال الليلة الثالثة من الاحتجاجات في كينوشا الأمريكية، بعد أن أطلقت الشرطة النار على المواطن أسود البشرة جاكوب بليك. وقد طاردت السلطات الأمريكية، الأربعاء متهما، شوهد في فيديو بالهاتف المحمول يطلق النار في منتصف الشارع.
وقال الشريف ديفيد بيث إن أحد الضحايا أصيب برصاصة في الرأس وآخر في الصدر بحسب صحيفة ميلووكي جورنال سينتين.
وانتشرت الاحتجاجات والمظاهرات في شوارع مدن أخرى كلوس أنجلوس ومينيابوليس مركز حركة حياة السود مهمة.
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