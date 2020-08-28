تغلبت المتسلقة البرازيلية فرناندا ماسييل، على مخاوفها في تسلق جبال الألب في 20 أغسطس/آب عندما سجلت في يوم واحد أسرع وقت معروف في منافسات السيدات. قبل ثلاث سنوات، عانت ماسييل من حادث على جبل ماترهورن في إيطاليا كما فقدت رفيقتها في شقتها في حادث العام الماضي.

وتظهر مقاطع الفيديو ماسييل تتسلق تارة بمفردها دون حبل وتارة أخرى بأدوات، لتصل إلى قمة غران باراديسو البالغ ارتفاعها 4061 مترًا في ساعتين و40 دقيقة فقط.