شاهد: إعصار بافي يضرب الكوريتين برياح سرعتها 133 كيلومتراً في الساعة

ضرب الإعصار بافي كوريا الجنوبية وتسبب بأضرار مادية كبيرة وبقطع الكهرباء عن أكثر من 1600 منزل، قبل أن ينتقل إلى كوريا الشمالية فجر الخميس.
وقالت السلطات في كوريا الجنوبية إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، ولم تبلغ كوريا الشمالية عن أي أضرار.
وأظهر مقطع فيديو سقوط أشجار على الطرق وغرق سيارات في شوارع غمرتها المياه.
بلغت سرعة الرياح خلال الإعصار 133 كيلومترًا في الساعة.
No Comment المزيد من
شاهد متسلقة برازيلية تتحدى مخاوفها وتسجل رقما قياسيا في تسلق جبال الألب
شاهد: أولّ تمثال يكرّم 3 من رائدات الكفاح من أجل النساء في حديقة سنترال بارك في نيويورك
شاهد: الآلاف من الأسماك الذهبية معروضة في أكواريوم فني باليابان
شاهد: غرق سفينة قبالة سردينا الإيطالية
شاهد: مظاهرات وغضب الشارع الأمريكي في مدينة كينوشا
شاهد: افتتاح أكبر "سقف أخضر" في العالم في مونتريال الكندية
شاهد: شاب يعزفون في الشوارع للتخفيف عن سكان المناطق الفقيرة في البرازيل بعد جائحة كوورنا
شاهد: زوبعة قوية تضرب شاطئا إيطاليا وتدفع رواده للهروب
شاهد.. عرض للأطراف الاصطناعية بعضها على شكل رشاش
شاهد.. نزال وديّ للجيوش في روسيا
شاهد: عناصر الإطفاء يحرزون تقدما في إخماد الحرائق في كاليفورنيا
شاهد: أول قفزة من طائرة تعمل بالطاقة الشمسية على ارتفاع 5 آلاف متر
شاهد: سلاسل بشرية في دول البلطيق للتضامن مع المحتجين في بيلاروسيا
شاهد: الفيضانات تخلف 7 قتلى وأضرارا مادية في الساحل التركي على البحر الأسود
شاهد: فرقة من المصارعين الشباب في المكسيك تسعى للحفاظ على إحدى التقاليد من الاندثار بسبب الوباء
شاهد: الرئيس البيلاروسي يرد على المتظاهرين بسلاح كلاشنيكوف وسترة واقية
شاهد: بركان سينابونغ الإندونيسي يثور ويقذف رماداً ساخناً على علوّ 1000 متر
شاهد: 4 قتلى جراء فيضانات عارمة تجتاح منطقة غيرسون في تركيا
شاهد: متظاهرون من اليمين واليسار يشتبكون في ولاية بورتلاند الأمريكية
شاهد: الآلاف يستعدون لإحياء مراسم عاشوراء في كربلاء العراقية