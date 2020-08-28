شاهد: إعصار بافي يضرب الكوريتين برياح سرعتها 133 كيلومتراً في الساعة

ضرب الإعصار بافي كوريا الجنوبية وتسبب بأضرار مادية كبيرة وبقطع الكهرباء عن أكثر من 1600 منزل، قبل أن ينتقل إلى كوريا الشمالية فجر الخميس.

وقالت السلطات في كوريا الجنوبية إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، ولم تبلغ كوريا الشمالية عن أي أضرار.

وأظهر مقطع فيديو سقوط أشجار على الطرق وغرق سيارات في شوارع غمرتها المياه.

بلغت سرعة الرياح خلال الإعصار 133 كيلومترًا في الساعة.