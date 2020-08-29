تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص الجمعة في واشنطن احتجاجاً على العنصرية، للمطالبة بإصلاحات عميقة تحقق المساواة وبإنهاء أعمال عنف الشرطة ضد الأقلية "الأفرو-أميركية" في الولايات المتحدة، مرددين هتاف "كفى".

وفي ذكرى مرور 57 عاماً تماماً على خطاب زعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ "لدي حلم" في 28 آب/أغسطس 1963، تجمع هؤلاء المتظاهرون تحت شعار "ارفعوا ركبتكم عن رقابنا".

وتحدثت يولاندا كينغ (12 عاماً) حفيدة مارتن لوثر كينغ أمام المتظاهرين عن "المساواة الحقيقية". وقالت بحماس "نحن الجيل الذي سيفكك العنصرية الممنهجة نهائياً".

وبتأثر شديد، شكر فيلونيز شقيق جورج فلويد، المتظاهرين على تعبئتهم. وقال باكياً "كنت أتمنى أن يكون جورج معنا هنا اليوم ليراكم"، قبل أن يضيف بتفاؤل أن "التغيير يحدث لأننا نطالب به".