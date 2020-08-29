شاهد: متظاهرون أمام مقر الاتحاد الأوروبي يطالبون بحماية غابات الأمازون

تجمع عشرات المتظاهرين أمام مبنى المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل للاحتجاج على تدمير غابات الأمازون جراء الحرائق التي تشتعل فيها كل عام وتهدد حياة السكان الأصليين إضافة إلى تداعياتها السلبية على الأمن البيئي الإقليمي والعالمي.

وحث المتظاهرون القادة الأوروبيين على اتخاذ إجراءات لحماية هذه الغابات المطيرة ووقف المفاوضات حول اتفاق تاريخي للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية المعروف باسم "ميركوسور" ومقاطعة المنتجات البرازيلية التي لا تحترم البيئة.