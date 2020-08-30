شاهد: الإيرانيون يحيون ذكرى عاشوراء وسط مخاطر كوفيد-19

احتفل المسلمون الشيعة في إيران بذكرى يوم عاشوراء اليوم الأحد وسط تحديات ومخاطر كبيرة بسبب انتشار الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. وسجلت إيران اعلى حصيلة للوفيات جراء الفيروس في الشرق الأوسط بأكثر من 21 ألف وفاة مما دفع السلطات إلى حظر إحياء ذكرى عاشوراء بالأماكن المغلقة وإجبار المشاركين بمراسم الحداد على ارتداء الأقنعة الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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