شاهد: مهاجرون ينصبون الخيم في باريس مطالبين باستقبال وإيواء "إنسانيا"

نصب المئات من المهاجرين ومعظمهم من الصومال وأفغانستان وساحل العاج ليل الاثنين إلى الثلاثاء عشرات الخيم خارج مبنى بلدية باريس مطالبين السلطات الفرنسية باستقبال وإيواء "لائق إنسانيا". وأقدمت الشرطة الفرنسية على إزالة هذه الخيم بعد أن قاموا بافتراش الأرض خلال الليل أمام المبنى.

هذه الخطوة من تنظيم جمعية "أوتوبيا 56" التي تعني بشؤون المهاجرين.