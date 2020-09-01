شاهد: مئات المتظاهرين يطالبون عمدة بورتلاند الأمريكية بالاستقالة

تظاهر مئات المتظاهرين في وقت متأخر من يوم الإثنين خارج مقر إقامة تيد ويلر عمدة بورتلاند الأمريكية. وطالب المتظاهرون ويلر بالاستقالة.
وقررت شرطة ولاية أوريغون تنفيذ دوريات خلال الاحتجاجات الليلية في المدينة بمساعدة من شرطة المناطق المجاورة، مع اقتراب مدينة بورتلاند الأمريكية من 100 ليلة متتالية من مظاهرات "بلاك لايفز ماتر" أو (حياة السود مهمة)، في محاولة للحد من أعمال التخريب والعنف بعد إطلاق النار القاتل على أحد مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمينيين.
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