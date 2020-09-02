شاهد: مظاهرة ضد تغير المناخ في لندن واعتقالات في صفوف المحتجين

توجه عدة آلاف من المتظاهرين ضد تغير المناخ من مناطق مختلفة في لندن للتجمع في ساحة البرلمان، حيث فرض وجود كبير للشرطة تشريعات صارمة جعلت الاحتجاج في أي مكان آخر غير المنطقة الخضراء في ساحة البرلمان أمرًا غير قانوني.

هذه المظاهرة تعتبر حدثاً من عدة أحداث مخطط لها خلال الأيام المقبلة. وتحركت أعداد كبيرة من رجال الشرطة بسرعة وبدأت الاعتقالات في صفوف المحتجين.