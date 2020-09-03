شاهد: عائلة جاكوب بليك تقود مظاهرات في كينوشا ضد زيارة ترامب

أقامت عائلة جاكوب بليك، الشاب الأمريكي من أصل أفريقي الذي كان هدفاً لإطلاق نار من قبل شرطي أبيض، وقفة توجه من خلالها رسالة رفض لزيارة ترامب مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن.

واصطفت الحشود في الشوارع وسط إجراءات أمنية مكثفة حيث مر موكب الرئيس، ووقف أنصار ترامب في جهة والمتظاهرون في الجهة الأخرى، وتبادلوا الصراخ من مسافات بعيدة ودخل بعضهم في مواجهات.

وكان حاكم ولاية ويسكونسن ورئيس بلدية كينوشا، وكلاهما ديمقراطيان، قد حثا ترامب على عدم الزيارة لكنه تجاهل مناشداتهما.