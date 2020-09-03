شاهد: انتعاش التزلج على الرمال في ظل لجوء السعوديين للسياحة الداخلية

يحاول السعوديون والمقيمون في المملكة التغلب على القيود التي فرضها وباء كوفيد 19، ومنع بسببها السفر وأغلقت الحدود، بالتوجه إلى السياحة الداخلية. ويخوض الكثيرون تجربة التزلج على الكثبان الرملية في منطقة "سعيد" الصحراوية، على بعد 110 كيلومترات شرق العاصمة الرياض.
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