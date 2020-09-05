شاهد: تدشين النفق الثالث بمشروع السكك الحديدية العابرة لجبال الألب

دشنت سويسرا اليوم الجمعة نفق تشينيري في إقليم تيتشينو الجنوبي. هذا النفق هو الثالث والأخير من مشروع كبير للسكك الحديد عبر جبال الألب.
يأتي بعد نفق لوتشبرغ الذي تم تدشينه عام 2007، ونفق في سانت-غوتهارد تم تدشينه سنة 2016. ومن المتوقع أن يساهم هذا النفق، ويبلغ طوله 15.4 كيلومترا في حصول تحول واسع في مجال نقل البضائع بين شمال أوروبا وجنوبها، وأن يحد من أعداد القطارات التي تعبر منطقة جبال الألب.
ومن المرتقب أن يبدأ تشغيل نفق تشينيري في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
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