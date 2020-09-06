شاهد: اشتباكات جديدة بين الشرطة ومحتجين في هونغ كوتغ واعتقال المئات

ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على حوالى 300 شخص الأحد بعدما هاجم عناصر مكافحة الشغب المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية المعارضين لتأجيل الانتخابات المحلية.
وكان من المفترض أن يكون الأحد يوم انتخابات للهيئة التشريعية التي تنتخب جزئياً في المدينة، وهي واحدة من الحالات القليلة التي يدلي فيها سكان هونغ كونغ بأصواتهم.
لكن الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام أرجأت الانتخابات لمدة عام بسبب فيروس كورونا، ما أثار غضب المعارضة المؤيدة للديمقراطية التي كانت تأمل في الاستفادة من المشاعر المناهضة للحكومة على نطاق واسع.
وانتشر مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب في منطقة كوولون في محاولة لإحباط دعوات عبر الإنترنت إلى الاحتجاج بعد تأجيل الانتخابات.
وطوال فترة ما بعد الظهر، تواجهت الشرطة مع أشخاص يرددون شعارات منها "أعيدوا لي حقي في التصويت!" و"شرطيون فاسدون!" فيما نفذ عناصر مكافحة الشعب عمليات توقيف وتفتيش وأمروا الحشود بالتفرق.
وفي بيان على "فيسبوك"، قالت الشرطة إن 289 شخصا على الأقل أوقفوا معظمهم بسبب التجمع غير القانوني. وألقي القبض على امرأة بموجب قانون الامن القومي الجديد الذي فرضته بكين على المدينة بعد إطلاق سكان هونغ كونغ شعارات مطالبة بالاستقلال.
وأظهرت صور مباشرة ثلاثة سياسيين بارزين مؤيدين للديمقراطية هم ليونغ كووك-هونغ وفيغو تشان ورافاييل وونغ بين المحتجزين.
No Comment المزيد من
شاهد: لندن تستضيف أوّل مهرجان للجداريات
شاهد: الآلاف يتظاهرون في القدس ضدّ نتنياهو ويطالبونه بالرحيل
شاهد: خفر السواحل في اليابان ينقذون شخصاً بعد غرق سفينة تنقل 6 آلاف بقرة
شاهد: الشرطة الأسترالية تلقي القبض على متظاهرين مناهضين لسياسة الإغلاق في البلاد
شاهد: اكتشاف هياكل لثديات ضخمة انقرضت قبل 20 ألف عام في المكسيك
شاهد.. "عالم الرعب" في ساو باولو البرازيلية يفتح أبوابه بعد أشهر من الإغلاق
شاهد: مئات البيلاروسيات يقدن مسيرة تجوب شوارع مينسك
شاهد: تدشين النفق الثالث بمشروع السكك الحديدية العابرة لجبال الألب
شاهد: إعادة افتتاح شرفة مراقبة هادسن ياردز بعد إغلاقها بسبب كوفيد-19
شاهد: انتعاش التزلج على الرمال في ظل لجوء السعوديين للسياحة الداخلية
شاهد: ناسا تجرب صاروخا من شأنه أن يغير مستقبل الرحلات الفضائية
شاهد: أقرب للواقع... لوحة لنهر ثلاثي الأبعاد يشق أزقة جاكارتا
شاهد: هندوس مومباي يستعيضون عن البحر ببرك الماء لأداء طقوس غانيش تشاتورثي
شاهد: عائلة جاكوب بليك تقود مظاهرات في كينوشا ضد زيارة ترامب
شاهد: فن "نو" المسرحي الياباني يحاول الصمود في ظل تفشي كوفيد-19
شاهد: مظاهرة ضد تغير المناخ في لندن واعتقالات في صفوف المحتجين
شاهد: عودة التلاميذ لمدارسهم في ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا الأولى
شاهد: إعصار قوي يضرب جنوب اليابان وتحذيرات من وقوع "كارثة كبرى"
شاهد: مئات المتظاهرين يطالبون عمدة بورتلاند الأمريكية بالاستقالة
شاهد: مهاجرون ينصبون الخيم في باريس مطالبين باستقبال وإيواء "إنسانيا"