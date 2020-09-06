شاهد: لندن تستضيف أوّل مهرجان للجداريات

ينطلق مهرجان لندن للجداريات لهذا العام قريباً، حيث سيحول نحو 150 فناناً من العالم جدران مدينة الضباب إلى أعمال فنية نابضة بالحياة، خصوصاً وأن المشاركين يعدّون من أشهر رسامي الغرافيتي حول العالم. وعلى الرغم من أزمة كوفيد-19، شعر المنظمون أنه من المهم جداً المضي قدماً في المشروع وإقامة المهرجان للمرّة الأولى...
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