شاهد: اكتشاف هياكل لثديات ضخمة انقرضت قبل 20 ألف عام في المكسيك

قال خبراء إن عدد الهياكل العظمية العملاقة لحيوان الماموث، التي تم انتشالها في موقع بناء مطار شمال مكسيكو سيتي، ارتفع إلى نحو 200 هيكل عظمي، وأن عملية استخراج هياكل أخرى جارية. ويأمل علماء الآثار أن يساهم هذا الاكتشاف في حل لغز انقراض أنواع من الحيوانات، وألمحوا إلى احتمال تعرض هذه الحيوانات للذبح من قبل البشر، قبل نحو 10 – 20 آلاف عام مضت.
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