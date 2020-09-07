شاهد: مئات الأشخاص يتابعون سباق القوارب التاريخي في البندقية رغم القيود بسبب كوفيد-19

مئات الأشخاص أهالي البندقية كما السياح، تابعوا سباق القوارب التاريخي، رغم القيود المفروضة على المقيمين والوافدين بسبب انتشار وباء كوفيد-19. وتقول السائحة الفرنسية أغات، إنه هناك الكثير من الناس، وهم حذرون في الآن نفسه على ما يبدو، مبينة أن ذلك يشعرها بالأمان وهي تتابع الاستعراض الممتع. ومن جهتها تقول السائحة الإيطالية سيلفيا ساتشي، إنها جاءت إلى البندقية لأنها كانت تأمل أن تشاهد استعراض سباق القوارب التاريخي منذ وقت بعيد. ولئن أعربت سيلفيا عن أسفها من استمرار انتشار الوباء، فإنها لا تخفي سرورها من الاستمتاع بالتظاهرة في البندقية وسط عدد قليل من الجمهور، دون أن يكون هناك ازدحام. أما مارينا وهي إيطالية مقيمة في المدينة، فتقول إن الأجواء ليست بهيجة مثل العادة، وإن عدد القوارب أقل من المعتاد، ولكنها تصف الأجواء في البندقية بالجميلة، وكذلك هي لعبة "الريغاتا"، كما تقول.
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