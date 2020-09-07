شاهد: النمساوي جوزيف كويبرل يسجل رقما قياسيا جديدا بالوقوف "في الجليد"

حقق الرياضي النمساوي في مجال الرياضات القاسية جوزيف كويبرل البالغ من العمر 42 عاما رقما قياسيا عالميا جديدا بالوقوف في صندوق مليء بمكعبات الثلج، وظلّ كويبرل صامدا في صندوق الثلج لمدة ساعتين و30 دقيقة و57 ثانية.
وارتدى كويبرل لباس السباحة فقط، وكان مغطى بقطع الجليد من كتفيه إلى أخمص قدميه داخل صندوق شفاف. وحطم كويبرل رقمه القياسي السابق في ملامسة الجسم بالكامل للجليد والمقدر بساعتين و8 دقائق و47 ثانية، وقد تمكن من تسجيله العام الماضي.
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