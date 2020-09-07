شاهد.. "DJ" بدلاً من الجمهور في ملاعب الكرة البرازيلية لمزيد من الحماس

بسبب تفشي جائحة كورونا، لجأت نوادي كرة القدم البرازيلية، إلى الاستعانة بـ"دي جي" (منسق موسيقي) لمحاكاة صراخ وهتافات المشجعين في الملعب وأجواء المباراة بشكل عام. وقال فرانكلين شليجير، أحد منسقي الموسيقى البرازيليين الذي يمثل نادي "فلومينيز" إنه يخلق أجواء تشبه هتافات مشجعي النادي في ملعب ماكارانا، ملعب النادي، منذ إعادة إطلاق مباريات الدوري من دون جمهور...
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