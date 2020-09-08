شاهد: يهود متشددون في زمن كورونا.. تمرّدٌ على إجراءات احتواء الوباء فرضوخٌ للأمر الواقع

صباح الإثنين، كان يهود متشددون يرتدون الزي التقليدي الخاص بهم، عباءة سوداء شبيهة بالمعطف تتدلى منها خيوط بيضاء، يسيرون في شوارع بني باراك، يضعون كمامات باللونين الأزرق والأبيض.
بدت المدينة في آذار/ مارس الماضي "متمردة" على الإجراءات الحكومية لمكافحة تفشي الوباء، ما أرغم السلطات حينها على نشر تعزيزات عسكرية لمساندة الشرطة في فرض الإجراءات الوقائية.
وأعلنت إسرائيل عزمها فرض إغلاق ليلي على نحو أربعين مدينة، بينها المدن ذات الأغلبية العربية ومدينة بني براك ذات الأغلبية من اليهود المتشددين، لكن تم إرجاء تطبيق القرار من مساء الإثنين إلى مساء الثلاثاء. وسيتم إعلان قائمة المناطق التي سيشملها الإغلاق الليلي في وقت لاحق بعد المصادقة عليها.
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