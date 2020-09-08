شاهد: إعصار هايشن يضرب جزر اليابان الجنوبية ويتسبب بأضرار بشرية ومادية

يضرب إعصار هايشن اليابان ليكون ثاني إعصار قوي يضرب البلاد خلال أسبوع. وألحق الإعصار أضرارًا بالمباني وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن نحو نصف مليون منزل، وأجبر السلطات على دعوة حوالي 1.8 مليون شخص لإخلاء بيوتهم، كما أدى إلى تعليق النقل العام حيث أوقفت أكثر من 300 رحلة جوية.
وأصيب 20 شخصاً في الجزر الجنوبية قبل أن يبدأ الإعصار بالتحول إلى كوريا الجنوبية يوم الإثنين.
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